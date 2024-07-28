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Spor

Abdullah Efe Kolçak, Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazandı

Babasının yönlendirmesiyle başlayıp milli halterci kız kardeşinin desteğiyle halterde ilerleyen Abdullah Efe Kolçak, katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında madalya aldı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Abdullah Efe Kolçak, Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazandı
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Eski halterci babasının yönlendirmesiyle kardeşi Fatma Sena ile küçük yaşlarda halter sporuna başlayan Efe, Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Fatma Sena Kolçak ise Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda altın, Peru'daki Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya aldı.

Kardeşiyle başarılarını artırarak devam ettirmek istediklerini ifade eden Efe, AA muhabirine, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Fatma Sena'nın kendisine sporda yol gösterdiğini anlatan Efe, "Ben de kardeşimin izinden gideceğim. Bir yandan birbirimizle yarıştık, bir yandan da destekledik. O benim, ben de onun sayesinde bir şeyler başardık." dedi.

Ailesinin üzerindeki emeğinin çok olduğunu dile getiren Efe, "Pandemi döneminde bile babam sayesinde antrenmanlarımdan hiç geri kalmadım. Evde oluşturduğumuz spor salonunda çalışmalarıma devam ettim." diye konuştu.

Sıkı bir antrenman sürecinden geçip Yunanistan'daki müsabakalara katıldığını anlatan Efe, şöyle devam etti:

"İlk uluslararası müsabakamda madalya aldım. Şampiyon olup, altın madalya almayı hedeflemiştim ama biraz heyecan yaptım. Burada kaldırdığım ağırlıkları o şampiyonada kaldırabilseydim, şampiyon olurdum. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. İlerleyen yıllarda, olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

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