Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kavukcu, "Şampiyonluk çok önemli bir şeydi. Her sene zaten yeni bir hedefle başlıyorsunuz. Az önce Okan hocamın sözleşmesini sordular. Biz 5'te 5 dedik başkanımla konuştuğumuzda. Şu an hedefimiz 5'te 5 şampiyonluk. 5. şampiyonluk için bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz. Önce kutlamalarımız bitsin. Galatasaray'da ne Erden Timur'lar biter, ne Abdullah Kavukcu'lar biter. Galatasaray'da görevimizi en iyi şekilde, layıkıyla yapmak için mücadele ediyoruz. Bu koltuklar çok önemli. Biz Galatasaray'ın gücüyle yapıyoruz bu görevleri. Galatasaray'ın gücüyle bunları başarabiliyoruz. Bunu da dünyada kanıtladık. Dünyada şu an inanılmaz bir marka değeri oluşan Galatasaray var. İnşallah Galatasaray dünyada ilk 10'un içinde olursa, biz oluruz ya da bizim yerimize başkaları olsun hiç fark etmez. Çünkü bu görevler gelip geçici görevler. Biz seçiliyoruz, sonra devamında atanmış da olabiliyoruz. Galatasaray'ın önümüzdeki 5 sene içinde dünyada ilk 10'un içine girebileceğine eminim" diye konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY 5'TE 5 ŞAMPİYONLUKLA TARİHE GEÇER"

Dursun Özbek'in tekrar başkan olması durumunda Ali Sami Yen'den sonra en uzun süre Galatasaray başkanlığı görevini üstlenerek tarihe geçeceğinin hatırlatılması üzerine Kavukcu, "Başkanıma her şey çok yakışıyor. Başkanımın kıymetini ancak bırakıp da gideceği dönemde anlayacağımız bir yapı. Çok çabuk her şeyi tüketebiliyoruz, toplum olarak da çok çabuk tüketebiliyoruz. Ama bizim gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. İnanılmaz bir UltrAslan taraftar kitlesi var. Düşünebiliyor musunuz burada Liverpool'u, Juventus'u yendiğimiz maçlar çok önemli maçlardı. Hocamız ve ekibi sağ olsun. Biz de iyi bir aile ortamı sağladık. Bunu da bugün ortaya koyduk. Bunu yapmasak bugün bu başarı gelmezdi. Başka kulüpler bu sene bizden çok daha büyük bütçelerle para harcadılar ama bu başarıyı elde edemediler. Biz Allah'a şükür bunu başardık, Allah izin verirse 5'te 5 ile Galatasaray şampiyon olarak tarihe geçer" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BİR GÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI GETİRECEK, O KADAR EMİNİM"

Galatasaray'ın bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağından da emin olduğunu vurgulayan Abdullah Kavukcu, "Bir dönem daha seçim olacak. İnşallah o seçimden sonra başkanım devam etmiş olacak. Galatasaray'da hiçbir zaman hedefler bitmez. Bana soruyorlar, 'Dünyadaki hangi kulübü örnek aldınız' diye. Galatasaray hiç kimseyi örnek almadı. Galatasaray liseden doğan, dünyada böyle bir örneği olmayan bir kulüp. Galatasaray'ın hiçbir zaman hedefi bitmez. Ama Galatasaray'ın hedefi ilk önce ilk 10'un içinde olmak. Bu bütçeler bugün 350 milyon, yarın 450'ye çıkacak. Kademe kademe gidecek. Ama biz çok kırılgan olmaya başladık. Bu sene, 5. yıl daha zor olacak. Hep beraber olursak, içeride, dışarıda herkes beraber olursa bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dünyada da o kupa buraya gelecek bir gün, ben buna inanıyorum. Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını getirecek. Galatasaray nasıl daha önce ilkleri başardı ve UEFA Kupası'nı getirdi. Onu da getirecek. Bu kadar eminim. Çünkü bizim inanılmaz bir taraftar kitlemiz var. UltrAslan gibi bir topluluğumuz var" diyerek sözlerini tamamladı.