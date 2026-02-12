Abdullah Kavukcu: İnşallah bu sene de şampiyon olacağız

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kavukcu; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Abdullah Kavukcu, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Kavukcu, "Spor" kategorisinde ise 2 fotoğraf birden seçti. Kavukcu, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğun kutlamasını konu alan Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ettikleri müsabakada sarı-kırmızılı taraftarların gerçekleştirdiği Filistin koreografisini içeren Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafa oy kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli fotoğrafı seçen Kavukcu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay keyfi" adlı karesini tercih etti.

KAVUKCU: "BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN FİLİSTİN OLDU"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukcu, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların kendisini çok etkilediğini ve üzdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı foto muhabiri ve muhabirlerinin çok önemli fotoğraflar çektiğine değinen Kavukcu, "Çok güzel ve değerli fotoğraflar var. Beni en çok etkileyen Filistin oldu. Taraftarımız ultrAslan da bu konuda inanılmaz önderlik yapıyor. Ancak bununla yetinmememiz lazım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok üzücü şeyler yaşanıyor. Gece aklınıza geldiğinde uyuyamıyorsunuz, uykularınız kaçıyor. Allah kimseye böyle bir sınav vermesin. Bir an önce oradaki savaşın bitmesini diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok büyük mücadele veriyor. Bizim de bunu devamlı konuşmamız lazım. Filistin bizim için çok üzücü bir olay. Bunun için çok üzgünüm. Bu fotoğrafları gördükten sonra modum düştü. Bu zulmü gerçekleştirenleri Allah'a havale ediyoruz. Bunun bir karşılığı olacaktır. Bizim de bunu sürekli gündemde tutmamız ve oradaki insanlara maddi manevi yardım etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili taraftarımızın tutumuyla gurur duyuyorum. Başka hiçbir kulüp bu kadar dikkati çekmiyor. Bundan dolayı da Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

"MUTLAKA BİLET FİYATLARINI DOĞRU BİR SEVİYEDE TUTMAMIZ LAZIM"

Kavukcu, 2025 yılının kendileri için iyi geçtiğini belirterek, yeni başarılar için futbol takımının maçları için bilet fiyatlarını makul seviyede tutmaları gerektiğini dile getirdi.

Elde ettikleri başarılarda taraftarlarının payına değinen Kavukcu, "Bizim için 2025 yılı çok güzel geçti. Şampiyonluklar kazandık. Hayalini kurduğumuz bir futbolcuyu transfer ettik. O süreçte de taraftarımızın stadımızda ve kutlamalarda oluşturduğu atmosferin Osimhen'i ve Türkiye'ye gelen tüm futbolcuları çok etkilediğini gördük. Onların sayesinde bu transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Kavukcu, ekonomik kaynak oluşturmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın projeleri çok olabilir, kaynaklar oluşturabilir. Stadımızdaki reklam alanlarından çok gelir elde ediyoruz ama bizi destekleyen, bağıran taraftarımızı kaybetmememiz lazım. Bunun için başkanımızla konuşuyoruz. Mutlaka bilet fiyatlarını doğru bir seviyede tutmamız lazım. Çünkü oluşan atmosferi bozmamalıyız. Bu atmosfer varsa futbolcular bizi tercih edip geliyor. Dünyadaki hiçbir statta böyle bir destek yok. Türkiye'ye gelip bu atmosferi gören futbolcu zaten Galatasaray'a transfer olmak istiyor. O atmosferde heyecan duymak istiyor. Taraftarımızın oluşturduğu atmosferi bozmaması için bilet fiyatlarını makul tutmamız lazım. Parayı bir şekilde bulursunuz ama taraftara biletleri uygun fiyattan satmalıyız. Bu, Galatasaray'ın yarını için de gerekli. Taraftarın mutlaka stattaki bilet fiyatlarını eleştirmekte haklılık payı vardır. Onlar da bu işin bir parçası. Onlar olmazsa biz transfer de yapamayız, bu kadar başarı da elde edemeyiz."

"DOĞRU BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Abdullah Kavukcu, ara transferde minimum harcamayla maksimum verimi alacak oyuncular aldıklarını söyledi.

Zorlu bir transfer dönemini geride bıraktıklarını anlatan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'da limitle ilgili bir sorun yok. Türkiye Futbol Federasyonunun limit konusunu aştık. Ancak Avrupa'da yüzde 70'lik bir limit konusu var. Transferde buna da bakmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bölgelere, hocamızın istediği ve onayladığı futbolcularla görüştük. Ancak sosyal medyada bir algı oluştu. Artık menajerlerin bile sosyal medyada trolleri var. Bu troller sosyal medyada insanları yönlendiriyor. Biz de dünyadaki en iyi futbolcuların Galatasaray'a gelmesini isteriz. Bir gün bunu da başaracağımızı görüyorum. Bugün 380 milyon dolarlık kadro değeri var. Ancak milyar dolarlık kulüplerle mücadele ediyoruz. İnşallah Galatasaray bu seviyelere gelecek. Dünya markası bir kulübüz. Bu dönemde de bunun karşılığını görmeye başladık. Ara transferde 9 milyon 300 bin avro harcadık. İkisi bonservisiyle olmak üzere 5 oyuncu aldık. Sene sonunda beğendiğimiz futbolcuyla devam edebileceğiz. Tamamen bize bağlı olacak. Mutlu edemediğimiz taraftarlarımız oldu ama içeride çok ciddi bir rekabet ortamı oluşturduk. Hocam çok mutlu. Başkanımla minimum harcama yaparak maksimum seviyede değer alarak doğru bir transfer dönemi geçirdik. Ancak bazen her şey sizin elinizde olmuyor. Son anda bozulan sözleşmeler olabiliyor. Ocak ayında takımlarında oynayan futbolcular mevcut maaşlarının 3 katı maaş talep ettiği zamanlar oldu. Biz de Galatasaray'ın geleceğini düşünerek bunları transfer etmedik. Bonserviste de çok büyük paralar harcamadık. Çünkü geçen seneden bir imtihanımız vardı. Geçen sezon ara transferde aldığımız futbolculardan sadece 3'ü kaldı. Bu sene daha farklı planlama yaptık. Bunun sonucunu da sene sonunda göreceğiz."

"BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kavukcu, Trendyol Süper Lig'de kalan 13 maçı da kazanarak üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olmak istediklerini bildirdi.

Son 13 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren Galatasaray'ın yöneticisi, "Ligde geriye 13 maçımız kaldı. İlk sıradaki Eyüpspor müsabakası. Hepsini final olarak görüyoruz. Avrupa'da ilk hedefimiz 24'ün içine girmekti. Bunu başardık. Şimdi son 16'ya girebilecek güçte bir takımımız var. Çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Karşı takımın ve menajerlerin de algıları var. Birleşirsek bizi kimse yıkamaz. Kalan 13 maçımızı da kazanarak final yapmak istiyoruz. Bizim için önemli olan şampiyonluğu bir kez daha ilan etmek. Birlik ve beraberlik içinde olursak bunu başarabiliriz. Oyuncularımız da böyle bakıyor. Transfer döneminden sonra çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi kaynaştı. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.