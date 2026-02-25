Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesinde İtalyan basınından La Gazzetta'ya açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan ve hakkında pek çok iddia ortaya atılan Hakan Çalhanoğlu için konuşan Kavukcu, "Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında bir girişim yaptık. Inter ile görüştük ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray'da oynarken göreceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Abdullah Kavukcu, dünyanın en iyisi olmak istediklerini söyledi. Projelerinin gayet iyi bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kavukcu, "En iyi oyunculardan oluşan bir takım kuruyoruz. Dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. Birkaç yıl sürecek ama proje iyi bir şekilde ilerliyor. Planımızı oyunculara sunduğumuzda, bizim için oynamayı reddetmeleri zor oluyor." şeklinde konuştu.

"KENDİMİZDEN İLHAM ALIYORUZ"

Son olarak "Galatasaray 5 yıl sonra hangi kulüp gibi olmak istiyor?" şeklinde gelen bir soruya cevap veren Kavukcu, "Hiçbir kulüp gibi olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray'ız, kendimizden ilham alıyoruz." dedi.