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Spor

Abdullah Şahindere'den Gençlerbirliği'ne veda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Abdullah Şahindere, kulübe veda etti.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Abdullah Şahindere'den Gençlerbirliği'ne veda
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Savunma oyuncusu Abdullah Şahindere, altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübüne veda etti.

Abdullah Şahindere, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 12 yıl önce büyük hayallerle adım attığım Gençlerbirliği'nden bugün ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, kulüp personeline, taraftarlara ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 23 yaşındaki futbolcu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kulüp benim için sadece futbol oynadığım bir yer olmadı. Çocukluğumun, gençliğimin, hayallerimin ve karakterimin şekillendiği bir yuva oldu. Bu arma altında büyüdüm, öğrendim, düştüm, kalktım ve her geçen gün daha güçlü olmayı öğrendim. Bu 12 yıl boyunca şampiyonluk sevinçleri yaşadım, zor günler gördüm, küme düşmenin üzüntüsünü hissettim. Bazen mutluluktan, bazen hüzünden gözyaşı döktüm. Ama hangi şartta olursa olsun sahaya çıktığım her an bu formayı gururla taşıdım ve son düdüğe kadar mücadele ettim. Bugün yollarımız ayrılsa da Gençlerbirliği'nin kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Bu kulüp bana sadece futbolu değil; sadakati, mücadeleyi ve pes etmemeyi öğretti. Bir gün yollarımız yeniden kesişmese bile kalbimin bir köşesinde her zaman sen olacaksın. Bu forma için attığım her adım, verdiğim her mücadele ve yaşadığım her duygu hayatımın en değerli hatıraları olarak kalacak."

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