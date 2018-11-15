Abdurrahim Albayrak basında çıkan Yıldırım Demirören'i aradığına dair haberleri yalanladı

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Demirören'i aradığı iddialarını reddederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organlarında yer alan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayıp 'Beni Fatih Hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin' sözlerini içeren haberler gerçek dışıdır. Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu iftira, haberde adı geçen şahsım ve teknik direktörümüz Fatih Terim kadar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören için de hakaret niteliğindedir. Bu yayınların sorumluları ile ilgili hukuki girişimlerimizin başladığını kamuoyuna duyururum."