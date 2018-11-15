Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak basında çıkan Yıldırım Demirören'i aradığına dair haberleri yalanladı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i aramadığını bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Demirören'i aradığı iddialarını reddederek, şu ifadeleri kullandı:     

"Bazı basın organlarında yer alan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayıp 'Beni Fatih Hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin' sözlerini içeren haberler gerçek dışıdır. Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu iftira, haberde adı geçen şahsım ve teknik direktörümüz Fatih Terim kadar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören için de hakaret niteliğindedir. Bu yayınların sorumluları ile ilgili hukuki girişimlerimizin başladığını kamuoyuna duyururum."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA