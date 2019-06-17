Diagne’nin satışının ardından gözler yeni forvete çevrildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın bu hafta içinde Danny Welbeck için İngiltere’ye gitmesi bekleniyor. Arsenal’le olan sözleşmesi sona eren İngiliz yıldızın menajeri ile masaya oturacak olan Albayrak’ın imza parası ve yıllık ücrette anlaşılması halinde Welbeck yeni sezonda Aslan olacak. Futbolcunun sağlık raporları da incelenecek. Bu arada Galatasaray’ın forvet transferinde Danny Welbeck’i adaylar arasına alması, taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

İMZA PARASI VERİLECEK

Galatasaraylılar İngiliz yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu, “Come to Galatasaray” çağrısı yaptı. Fatih Terim’in “Alınsın” raporu verdiği Welbeck’e 2 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro artı bonuslardan oluşan garanti ücretin önerileceği konuşuluyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte kariyerinde yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen İngiliz yıldızla anlaşmayı planlıyor.

VEDAT MURİQİ BEKLEMEDE

2014’te Manchester United’dan 20 milyon euroya Arsenal’in yolunu tutan Welbeck geçtiğimiz sezon 8 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılar’ın forvet için düşündüğü ikinci isim olan Vedat Muriqi konusu ise şimdilik beklemede. Rizespor’a 3.5 milyon euro öneren Galatasaray Yönetimi, Kosovalı oyuncunun kendilerine gelmek istemesinden ötürü bu teklifi yükseltmeyecek. Yönetim, Çaykur Rizespor’un inadının önümüzdeki günlerde kırılacağını ve yıldız ismin formayı giyeceğini düşünüyor.

(Akşam)