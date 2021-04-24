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Spor

Abdürrahim Albayrak: Galatasaray'ın Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiştir

Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir.” dedi.

DHA24 Nisan 2021 Cumartesi 20:20 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 20:20
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Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır" dedi.

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