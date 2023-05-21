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Spor

Abdürrahim Albayrak: Onları sonra görüşelim

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı dönemde kullandığı, 'Elimizde VAR kayıtları var' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Abdürrahim Albayrak: Onları sonra görüşelim
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ÇIKACAK"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreninde Beyaz Tv'ye konuşan Abdurrahim Albayrak "Galatasaray'a hayırlı olsun. Buradan çok genç kardeşlerimiz yetişecek. Galatasaray'a çok büyük hizmet edecekler. Buradan bir Avrupa şampiyonluğu çıkacak. Nasıl Florya'dan çıktıysa, buradan da çıkacak." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY SÜPER"

Sarı-kırmızılı takımın son durumuyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray süper. Emin adımlarla gidiyor. Şampiyonluk Fenerbahçe maçına kalmaz." dedi.

"ONU SONRA GÖRÜŞELİM"

"'Elimizde belgeler var, açıklayacağız' dediniz ama açıklamadığınız için çok eleştirildiniz. Erden Timur da aynı şeyleri söyledi. Erden Bey 'Şampiyon olsak da, olmasak da açıklayacağız' diyor. Siz, o belgeleri açıkladınız mı?" sorusunu yanıtlayan Abdurrahim Albayrak "Onları sonra görüşelim." yanıtını verdi.

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