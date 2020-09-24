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Spor

Abdürrahim Albayrak: Roma Marcao'yu çok istiyor

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak Hajduk Split karşılaşması sonunda açıklamalarda bulundu. Play-offu geçerlerse kasalarına 6 milyon euronun gireceğini hatırlatan Albayrak, Marcao için çıkan transfer iddialarına da, 'Roma çok istiyor' dedi.

24 Eylül 2020 Perşembe 23:26 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:26
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hajduk Split galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 milyon euro kazanacağını hatırlatan Abdurrahim Albayrak "Play-off'u da geçersek 6 milyon euro kazanacağız. Derbiden önce bu maçı kazanmak çok önemli. Teknik heyete ve futbolculara teşekkür ederim. Hepsini tebrik ederim." dedi.

MARCAO SORUSUNA YANIT

"Marcao'yu Roma istiyor. Bu maç çok iyi oynadı, satacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Abdurrahim Albayrak "Marcao bizim için çok önemli. Arkadaşlar oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Futbolcularımız böyle oynarsa, ocak ayında kapımızı çok çalarlar" diye konuştu.

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