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Abdurrahim Albayrak: Şampiyonu açık açık ilan etsinler!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçının ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.

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Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştiren Abdurrahim Albayrak, "Sustuk, saygımızdan hiçbir zaman ödün vermedik, herkese saygı gösterdik. Konyaspor maçında verilen penaltı, yan hakem ısrarla orta hakeme 'Temiz' diyor, bunun görüntüleri, sesleri elimizde var. Başkanımızın ısrarına rağmen TFF, VAR konuşmalarını açıklamadı. Bu hafta Çaykur Rizespor'un iki penaltısı verilmiyor ve gelecek hafta rakibimizle oynayacakları maç öncesinde iki oyuncuları cezalı duruma düşürülüyor. Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Bu akşam Rıdvan Dilmen de bunu anlattı. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor. Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart çıkartmak istiyor ama vazgeçiyor. Sonrası sarı veriyor ama VAR ile konuşu kırmızı veriyor. Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle? Bu kadar çabamıza, ekonomik sıkıntıda yaptıklarımıza yazıktır. Bir takım şampiyon Edilecekse, çıksınlar açıklasınlar ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın. Bir faul var, ayağa basma var, VAR ile konuşuyorsunuz ama faul veremiyorsunuz." dedi.

"ZAMANI GELİNCE ÇOK ŞEY PAYLAŞACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Arkadaşlar bildiğim birçok şey var. Bana söylenene birçok şeyler var. Türk futbolu adına, Türk futbolunun markası adına üzgünüm. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım." ifadlerini kullandı.

"NE YAPABİLİRSİNİZ Kİ?"

"Ne gibi önlemler alacaksınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Abdurrahim Albayrak, "Ne yapabilirsiniz ki?" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

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