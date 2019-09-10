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Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtları ile ilgili yaptığı açıklama sonrası 6222'den ceza aldı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan dolayı 6222 sayılı yasağa gereği 5 bin 14 TL idari para cezası aldı.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 6222 sayılı yasağı gereği idari para cezası aldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a, 14 Nisan 2019'da Ülker Stadyumu'nda VAR kayıtlarıyla ilgili verdiği demeçten dolayı 6222 sayılı yasa gereği 5 bin 14 TL idari para cezası verdi. 

Elimizde VAR kayıtları ve sesleri var diyen Abdurrahim Albayrak, "Bu kadar çabamıza, bu kadar ekonomik krizdeki emeğimize yazıktır, günahtır. Öbür kulüplere de yapılmasın. Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse, açık açık şampiyon yapsnlar. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Türk futbolu adına üzülüyorum. Son derece de kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı. 

(Futbol Arena)

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