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Spor

Abdürrahim Albayrak'dan transfer açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da transfer bitmez diyen Albayrak, 'Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim.' dedi.

20 Eylül 2020 Pazar 21:32 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:32
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Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın sonrasında konuşan Abdürrahim Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim." dedi.

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