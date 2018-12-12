Abdürrahim Albayrak'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'le arasında sorun olduğu iddialarına cevap verdi.

İşte Albayrak'ın açıklamaları;

'Dün Şampiyonlar Ligi maçında oynanan futbol herkesi mutlu etti. Binlerce telefon aldım. Sakatlıklarımızın geçtiği ve istediğimiz transferi yaptığımız takdirde ligde neler yapabileceğimizi herkes gördü. Bizim Fatih hocayla mutluluk tablomuz bozulmaz. Benim pazar kadar değil mezara kadar dediğim Fatih Terim'le aramızda bir sorun olması söz konusu bile olamaz. İkimiz de aynı renklere gönül verdik. Fatih hocanın ne yönetimle ne de bizimle hiç bir problemi olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. Hepimizin gayesi çok sevdiğimiz Galatasaray'ı hedeflediğimiz yere ulaştırmaktır. Allah'ın izniyle sezon sonu da ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih hoca yoktur. Fatih hocayla aramızda en ufak bir sorun olmamıştır. Bazı artniyetli arkadaşların bir şeyler anlatırken saniyelik fotoğraflar alıp servis yapması çok üzücüdür. Allah o tip insanlardan bizleri korumasını niyaz ediyorum.'