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Spor

Abdürrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi!

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir özel bir hastanede karantina altında tutulan Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım geldi. Albayrak, 'Her gün daha iyiye gidiyorum' dedi.

26 Mart 2020 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:04
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Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım geldi.

Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım hergün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." mesajını paylaştı. Twitter'dan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de sallamıştı...

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