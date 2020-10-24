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Spor

Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına cevap

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Albayrak istifa iddialarına, 'Hepsi asılsızdır, yalandır.' dedi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:28
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.

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