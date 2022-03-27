Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı: Pilota bile prim verdim

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR'a konuştu.

Genel kurulun basın mensuplarına kapalı yapılmasını eleştiren Albayrak, "Oylama sonrası hemen gidip konuştum. 'Şık olmadı, bize yakışmadı' dedim. Basın mensuplarının Galatasaray'a emeği çoktur. Basınsız hiçbir yere gidemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'i ve diğer hayatını kaybeden Galatasaray başkanlarını anan Albayrak, "Bu koltuklar kimse kalmıyor. Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kimsenin kalbini kırmamamız lazım. İçerideki bu tatsızlıkları yaşamamız lazım, Galatasaray'a yakışır bir şekilde, kardeşçe yürütmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"BEN OLSAYDIM FERNANDES BAŞKA BİR TAKIMA GİDEBİLİR MİYDİ?"

Abdurrahim Albayrak, geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'le ilgili yönetimi eleştirdi. Albayrak, Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlayıp, Çaykur Rizespor'a kiraladığı Fernandes hakkında, "Pilota bile prim verdim: 'Gedson Fernandes'i şu saatte yetiştir' diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?" diye sordu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU HER HAFTA ARIYORUM"

Yönetimde olduğu sırada Galatasaray'a transfer ettikleri Kerem Aktürkoğlu'nun performansının sorulması üzerine ise Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta arıyorum. Sadece Kerem'i değil ailesini de arıyorum. Marcao ile olan tartışmasıyla ilgili de Kerem'i aradım; 'Sakın Galatasaray veya takım arkadaşınla ilgili beyanat verme.' dedim. Bana verdiği sözü tuttu. Sadece Kerem değil, diğer Galatasaraylı oyuncuların da her zaman yanında oldum." ifadelerini kullandı.

"BEN GALATASARAY'DAN KOPAMAM, GALATASARAYSIZ YAŞAYAMAYAM"

Albayrak, yeniden Galatasaray yönetimde görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise "Benim Galatasaray'a daha çok borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, Galatasaraysız yaşayamayam. Ortam müsait olursa Galatasaray'da hizmetten kaçmam." yanıtını verdi.