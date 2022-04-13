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  • ABD'ye transfer olan Obinna Nwobodo'dan Göztepe'ye veda
Spor

ABD'ye transfer olan Obinna Nwobodo'dan Göztepe'ye veda

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ABD MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati'den gelen teklifi kabul ederek, Göztepe'ye veda etti.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:34
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı oyuncusu Obinna Nwobodo, kariyerine ABD'de devam edecek.

Obinna, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon birçok kulüpten transfer teklifi aldığını belirtti.

Ancak kulüp başkanı Mehmet Sepil'in Göztepe'de kalması gerektiğini söylediğini aktaran Obinna, şunları kaydetti:

"Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe kulübüne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim."
  • Göztepe
  • Obinna Nwobodo
  • Mehmet Sepil
  • Cincinnati

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