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Spor

Abel Ferreira Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un ayrılma ihtimaline karşın Palmeiras'ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile görüşme talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:46 - Güncelleme:
Abel Ferreira Fenerbahçe'yi reddetti
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un görevinden ayrılma ihtimaline karşılık Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira ile görüşme talebinde bulundu.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Abel Ferreira'nın menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin talebi Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın görüşme yapmak istememesi nedeniyle reddedildi.

Palmeiras ile Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşayan 44 yaşındaki başarılı teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.

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