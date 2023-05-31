Abel Ferreira Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un görevinden ayrılma ihtimaline karşılık Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira ile görüşme talebinde bulundu.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Abel Ferreira'nın menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin talebi Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın görüşme yapmak istememesi nedeniyle reddedildi.

Palmeiras ile Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşayan 44 yaşındaki başarılı teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.