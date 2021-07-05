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Spor

Abel Ferreira'dan Fenerbahçe itirafı

Teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'nin, Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'ya da teklif yaptığı ancak Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertlileri reddettiği ortaya çıktı.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
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Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturturken, arayış sürecinde sarı lacivertlilerin Palmeiras'ın teknik patronu Abel Ferreira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. Teklifi ise Ferreira, Brezilya basınına açıkladı.

Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.

Palmeiras'ta yapacak daha işi olduğunu söyleyen Ferreira, "İşler ters giderse ve sorumlusu ben olursam, bu teklifleri reddettiğim gibi buradan da ayrılırım" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki teknik adam, 2020'den bu yana çalıştırdığı Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.

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