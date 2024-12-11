A.Bilbao futbolcusu Vivian: Herkes kendini çok iyi hissediyor

Athletic Bilbao'nun tecrübeli savunmacısı Daniel Vivian, Fenerbahçe'nin hücum hattına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun kaliteli oyuncular olduğuna vurgu yapan Vivian, bu iki golcüye karşı alan bırakmamanın önemine dikkat çekti.

"AĞIR BİR YOLCULUK OLDU"

Yorucu bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Daniel Vivian, "Şu an için iyiyiz. Ağır bir yolculuk oldu ama takım olarak iyi hissediyoruz. Yarın en iyi performansı göstereceğiz" dedi.

"EN-NESYRI'Yİ İYİ TANIYORUM"

Fenerbahçe'nin golcüleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan bahseden Vivian, "En-Nesyri'yi iyi tanıyorum. Alan bırakmamamız gerekiyor. İyi bir oyuncu. Dzeko da var. İkisini de boş bırakmamak gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Takımda herkesin kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Vivian, "Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyisini yapması gerekiyor. Her maç futbolumuzu gösteriyoruz. Ritmimiz var, atak oynuyoruz. Anahtar bu olmalı. Oyuncular olarak sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.