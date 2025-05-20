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Spor

Abisinin eski takımı Jobe Bellingham için devrede

Alman ekibi Borussia Dortmund eski yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham için düğmeye bastı. Bundesliga ekibi transfer için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 10:50 - Güncelleme:
Abisinin eski takımı Jobe Bellingham için devrede
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Sky'ın haberine göre Borussia Dortmund, Sunderland'in genç orta saha oyuncusu Jobe Bellingham'ın transferini tamamlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 19 yaşındaki futbolcunun, Almanya temsilcisinin yaklaşan Kulüpler Dünya Kupası planlarında yer alması hedefleniyor.

Henüz oyuncuyla resmi bir anlaşmaya varılmasa da, Dortmund'un, Sheffield United ile oynanacak kritik Championship play-off maçına odaklanan Bellingham'a saygı gösterdiği ve bu nedenle teklifin maçtan sonra yapılmasının planlandığı bildirildi. Transferin 25-30 milyon euro bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Jobe Bellingham bu sezon 42 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

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