1 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

Aboubakar attı, Neftçi Bakü rahat kazandı

Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında karşılaştığı Kapaz'ı 5-1 mağlup etti. Başkent ekibinde Vincent Aboubakar 68 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.

1 Kasım 2025 Cumartesi 18:18
Aboubakar attı, Neftçi Bakü rahat kazandı
Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi.

Neftci Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1 kazandı.

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren goller Emin Mahmudov, Vincent Aboubakar ve Bassala Sambou(2) ve Freddy Vargas'tan geldi. Kapaz'ın tek golünü ise Sadiq Shafiyev kaydetti.

Ligimizde daha önce Hatayspor ve Beşiktaş formaları giyen Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü formasıyla mücadelede 68 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.

Neftçi Bakü, bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Kapaz ise 3 puanda kaldı.

Neftçi Bakü önümüzdeki hafta deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz ise Sabah Bakü'yü konuk edecek.

