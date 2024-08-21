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Spor

Aboubakar, Avrupa sahnesinde! Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih...

Kara Kartal'ın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği liste açıklandı. Takımdan ayrılması beklenen Kamerunlu Vincent Aboubakar listede yer alırken, Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroya yazılmadı.

AKŞAM SPOR21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
Aboubakar, Avrupa sahnesinde! Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-Beyazlılar'ın bildirdiği listeye Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey dahil edilmedi. İki oyuncu da kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın ise kadroda yer alması dikkat çekti. Beşiktaş'ın bu akşam 21.30'a kadar kadroda iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Bu süre içinde bir yabancı transferi gerçekleşmesi durumunda Kamerunlu golcünün kadrodan çıkarılacağı konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar, Brezilya ve Arap ülkelerinden gelen transfer tekliflerine olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu, alacaklarının tamamını alarak takımdan ayrılmak istiyor. Bu konuda Siyah-Beyazlı yöneticilerle yapılan görüşmelerde bir türlü sonuç alınamadı. Yönetim, yeni takviyeler için kadroda yer açmak istiyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar'ı G.Saray'a karşı oynanan Süper Kupa ve ligdeki Samsun ile Antalya maçlarında kadroya almadı. Güncel piyasa değeri 3.4 milyon euro olan Kamerunlu, Süper Lig'de oynadığı 91 maçta 45 gol atıp 12 asist yaptı.

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