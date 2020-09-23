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Spor

Aboubakar Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere... Kamerunlu golcüyle performansa dayalı sözleşme yapılacağı ve Porto'ya bonservis ödenmeyeceği öğrenildi.

DHA23 Eylül 2020 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:07
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Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. 

Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak. 

Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında.

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