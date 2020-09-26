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Spor

Aboubakar Beşiktaş'ta mesaiye başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar siyah beyazlı takımdaki ilk idmanına çıktı.

IHA26 Eylül 2020 Cumartesi 17:11 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:11
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Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılarda, yeni transfer Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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