Aboubakar Beşiktaş'ta mesaiye başladı

IHA 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:11 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:11

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılarda, yeni transfer Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.