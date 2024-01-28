İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aboubakar elendi, Osayi ve Onuachu çeyrek finale yükseldi!
Spor

Aboubakar elendi, Osayi ve Onuachu çeyrek finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, rakibi Kamerun'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

28 Ocak 2024 Pazar 01:29 - Güncelleme:
Aboubakar elendi, Osayi ve Onuachu çeyrek finale yükseldi!
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen Kennet Omeruo, karşılaşmaya 80. dakikada, Osayi Samuel ve Paul Onuachu maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi. Süper Lig'de forma giyen diğer isim Ahmed Musa karşılaşmada forma giymedi.

Kamerun'da Süper Lig'de forma giyen Ntchham 90 dakika, sonradan oyuna giren Vincent Aboubakar 12 dakika süre aldı. N'Jie ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı. Kamerun, Afrika Kupası'na veda etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.