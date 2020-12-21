Aboubakar gol krallığında zirvede

IHA 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:36

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş, yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte çehresini değiştirdi ve özellikle hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Sezon başından itibaren takımın performansıyla ilgili olarak gerek Teknik Direktör Sergen Yalçın, gerekse de Yardımcı Antrenör Murat Şahin 5. haftaya dikkat çekerek, “5. haftayı bay geçeceğiz ve aynı zamanda milli takım arası olacak. Bu periyodu sezon başı kampı gibi değerlendirip tam kapasiteye çıkacağız” açıklamaları yapmıştı. 5. haftada Denizlispor deplasmanında alınan galibiyetle performansının artacağının sinyallerini veren siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak 18 puan topladı ve zirveyle arasındaki puan farkını azaltarak 4. sıraya yükseldi. Lider Alanyaspor’dan 1 maçı eksik olan Beşiktaş, zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 23 puan elde ettiği 13 haftada, 22 puan toplayan Sergen Yalçın’ın ekibinin, Fenerbahçe’den 1 maçı eksik.

EN GOL ATAN TAKIM

Sezona 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlasa da Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında hücumda etkisiz kalan Beşiktaş, bu 3 maçta yalnızca 1 puan toplayıp 2 gol atabilmişti. Milli maç arasının ardından hücumda toparlanan siyah-beyazlılar, oynadığı 8 lig müsabakasında 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken, bu karşılaşmaların hepsinde gol atmayı başardı. Son 8 lig maçında 20 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise 12 gol gördü. Hücum hattında adeta kendine gelen Sergen Yalçın’ın ekibi, savunma konusunda da performansını günden güne yukarıya çekiyor. Son 2 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor karşısında da rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Geride kalan 12 lig mücadelesinde rakip fileleri 25 kez sarsarak ligin en çok gol atan takımı olan Beşiktaş’ta Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Aboubakar’ı 6’şar golü bulunan Diagne, Loic Remy, Adem Büyük ve Davidson takip ediyor. Yıldız golcü, siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı ve bu karşılaşmalarda 7 gol attı.