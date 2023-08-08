Aboubakar için Beşiktaş'a sürpriz teklif

Beşiktaş'ın Kamerunlu santraforu Vincent Aboubakar'a Spartak Moskova'nın talip olduğu, siyah beyazlı kulübün bu transfer için 6 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile Rusya'nın Spartak Moskova takımının ilgilendiği ileri sürüldü.

SPARTAK MOSKOVA, ABOUBAKAR'A TALİP

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Spartak, siyah beyazlı takımdan Aboubakar'ı satın alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Haberde, Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu iddia edildi.

16 MAÇTA 13 GOL, 2 ASİST

Beşiktaş ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında siyah beyazlı takıma geri dönmüş ve 16 lig maçında 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.