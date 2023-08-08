İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0114
  • EURO
    29,6322
  • ALTIN
    1672.29
  • BIST100
    7412.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aboubakar için Beşiktaş'a sürpriz teklif
Spor

Aboubakar için Beşiktaş'a sürpriz teklif

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın, yıldız golcü Vincent Aboubakar'a ilgisinin olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın bu transfer için Rus ekibinden 6 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

8 Ağustos 2023 Salı 21:20 - Güncelleme:
Aboubakar için Beşiktaş'a sürpriz teklif
ABONE OL

Beşiktaş'ın Kamerunlu santraforu Vincent Aboubakar'a Spartak Moskova'nın talip olduğu, siyah beyazlı kulübün bu transfer için 6 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile Rusya'nın Spartak Moskova takımının ilgilendiği ileri sürüldü.

SPARTAK MOSKOVA, ABOUBAKAR'A TALİP

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Spartak, siyah beyazlı takımdan Aboubakar'ı satın alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Haberde, Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu iddia edildi.

16 MAÇTA 13 GOL, 2 ASİST

Beşiktaş ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında siyah beyazlı takıma geri dönmüş ve 16 lig maçında 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.