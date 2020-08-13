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Spor

Aboubakar için Süper Lig iddiası

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen ve adı sürekli Türkiye'de transfer haberlerinde yer alan Vincent Aboubakar için, Portekiz basını Türkiye'de 3 kulübün ilgilendiğini duyurdu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 00:33
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Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu yazıldı. 

Portekiz basınına yansıyan haberlerde Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple Türk kulüpleri 3 Türk kulübü ile görüştüğünü yazdı. İddialara göre Aboubakar'ın menajerlerinin görüştüğü Türk kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor olarak belirtildi.

Aboubakar'ın yıllık 1.5 milyon euro'luk sözleşmesi olduğu bilgisinin kulüplere verildiği kaydedilirken yakın zamanda hareketli günlerin geçirilebileceği bilgisi de verildi.

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