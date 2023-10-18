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Spor

Aboubakar ile derbi için özel görüşme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta en önemli koz Vincent Aboubakar olacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, derbi öncesinde Kamerunlu yıldızla özel görüşme gerçekleştirecek.

Sabah18 Ekim 2023 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Aboubakar ile derbi için özel görüşme
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Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Burak Yılmaz, rakibi devirecek planını hazırlıyor. Genç çalıştırıcının oyun sisteminde en önemli görev, yine takımın gol silahı Vincent Aboubakar'da...

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞECEK

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 11 gol, 3 asistle siyah-beyazlı takımı taşıyan Kamerunlu santrfora çok güvenen Yılmaz, milli takım dönüşü oyuncusuyla özel olarak görüşecek.

SON 5 MAÇTA 6 GOL

Son 5 maçta 6 gole imza atarak performansını yükselten 31 yaşındaki oyuncu, cumartesi gecesi Rams Park'ta yine ağları sarsıp serisini sürdürmeye çalışacak.

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