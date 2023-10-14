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Spor

Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanında sahada olacak

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşılaşmasında hem takımın gol makinesi olacak hem de ilk kez Galatasaray deplasmanına gidecek.

14 Ekim 2023 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanında sahada olacak
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Vincent Aboubakar, bu sezon ise 16 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. Kamerunlu golcü, Kartal'ı ayakta tutan en büyük faktör olarak kalitesini gösterdi.

Kamerun kampından 18 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vincent Aboubakar, Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide de Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Yıldız futbolcu, geçen sezon Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 3-1 yendikleri son derbide çok şık bir gol kaydederek skoru belirlemişti.

İLK KEZ DEPLASMANDA

Bu arada Vincet Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kamerunlu forvetin daha önce Sarı-Kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 derbi de Dolmabahçe'de oynanmıştı.

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