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Spor

Aboubakar kariyerinin zirvesini Beşiktaş'ta yaşıyor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı 88 maçta 51 gol ve 12 asist kaydetti. Bu istatistiklerle beraber 102 dakikada bir skor katkısı yapan Aboubakar kariyerinin en iyi istatistiğine ulaşmış oldu.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Aboubakar kariyerinin zirvesini Beşiktaş'ta yaşıyor
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Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü karşısında beraberlik golünü kaydederek Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off vizesi almasında önemli pay sahibi oldu. Yeni sezona da 5 maçta 3 golle başlayan Kamerunlu futbolcu, siyah beyazlı formayı giydiği üç farklı dönemde de takıma büyük katkı sağladı.

EN İYİ DÖNEMİ BEŞİKTAŞ'TA

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalırken 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yaptı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Valenciennes, Lorient ve Al-Nassr'da ise bu performansının çok gerisinde kaldı.

Skora katkısı Valenciennes'de 191, Al-Nassr'da 148, Lorient'te ise 125 dakikada bir olarak gerçekleşti.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOK ŞEYİ"

Vincent Aboubakar'ın takımın en kilit oyuncusu olduğunu söyleyen Ali Gültiken, "Beşiktaş'ın "Her şeyi" yerine Beşiktaş'ın "Çok şeyi" ifadesini kullanırsak daha uygun olur. Santrforlar takımın beynidir. Bütün sistem ve oyun organizasyonları atağı sonuçlandırmakla alakalıdır. Sonuçlandırma bölgesi de santrfor mevkiidir. O bölgedeki oyuncunuz ne kadar yetenekliyse o kadar başarılı olursunuz. Aboubakar hem oynayan hem oynatan bir oyuncu. Bunun yanında vuruş özelliği de çok üst seviyede. Yerden, havadan, yüksekten çok fark etmiyor. Topla buluştuğu anda kafasında hep kale düşüncesi var. En önemlisi bu düşünceyi gerçekleştirecek kalitesi var. Sonuçlar da ortada... Varlığı ile yokluğu dengeleri değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

"25 GOLÜ RAHAT AŞAR"

Aboubakar'ın gol yollarında Şenol Güneş'in en kilit oyuncusu olduğunu söyleyen Bülent Timurlenk, "Aboubakar büyük golcü. Cüssesinden beklenmeyecek kıvraklığı, oyun zekası ve son vuruş ustalığıyla Güneş'in en büyük silahı. Bir oyuncuya bağımlılık futbolda her zaman tartışma konusudur. Bir zamanlar Barcelona da Messi'nin yokluğunda zorlandığında bu bağımlılık tartışılırdı. İyi bir santrforunuz varsa topu onunla buluşturun yeter. Güneş, kulübede yanında olan Burak Yılmaz'ı da böyle büyük golcü yapmıştı. Kanat oyuncuları ve beklerin kaliteli son paslarına ihtiyacı var Aboubakar'ın. Masuaku'nun Neftçi Bakü maçında verdiği pas gibi. Rebic'in zamana ihtiyacı var. Ancak Rashica, Aboubakar'a tam da 'Al da at' cinsinden top atacak bir kanat. Aboubakar bence 25 golü aşar. Mühim olan çevresinin yapacağı asist kadar atacakları gol sayısı." dedi.

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