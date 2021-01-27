Aboubakar: Menajerim sözleşmemle ilgili kulüple konuşacaktır

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:44

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Siyah beyazlı takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aboubakar, "Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Aklımda olan tek şey Beşiktaş'ın kazanması" dedi.

"YA DEVAM EDECEĞİZ YA DEVAM EDECEĞİZ"

Takım olarak hedeflerinin olduğunu söyleyen Aboubakar, "İnsanın hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. Lige iyi başlayamadık ancak sonrasına toparladık. Ghezzal'ın Josef'in katkıları, takımdakilerin katkılarıyla ve tabii hocamızın da katkısıyla buralara geldik. Burada kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"PERFORMANSIMLA ELEŞTİRİLERİ BOŞA ÇIKARDIM"

Beşiktaş'a transferinden önce eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Aboubakar, "Tartışma konusu benim sakatlığımdı. Sakatlığım sonrası uzun süre oynamadım ve yeniden sakatlanma riski olduğunu düşündüler ama boşa çıkacağını çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum, performansım iyi. Arkadaşlarımın da katkılarıyla iyi seviyeye geldim, bu seviyede de devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"YENİ TRANSFERİN GELMESİ BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Takımın forvet transferi için görüşmeler yapmasıyla ilgili olarak da 29 yaşındaki oyuncu, "Hocayla alakalı bir durum. Kulüp almak isterse, hoca da takıma entegre ederse herkes buna uymalı. Benim için sorun yok" dedi.

"YANIMDA OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Annesini kaybetmesinden sonra takım arkadaşlarının ve yönetimin yanında olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Aboubakar, "Takım arkadaşlarıma, başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Hayatta zor anlar var, böyle anlar da böyle zor. O dönem yanımda olmaları böyle bir durumdan çıkmama yardımcı oldu. Teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"MENAJERİM KULÜPLE GÖRÜŞECEKTİR"

Beşiktaş'taki sözleşmesiyle ilgili olarak da Kamerunlu oyuncu, "Oyuncu olarak karşınızdayım. Menajerim sözleşmemle ilgili kulüple konuşacaktır" ifadelerini kullandı.

"AKLIMDA OLAN TEK ŞEY BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASI"

Aboubakar, attığı gollerden çok takımın kazanmasının önemli olduğunu söylerken, "Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Aklımda olan tek şey Beşiktaş'ın kazanması. Katkı yapmam, goller atmam ya da gollerin güzel olup olmaması önemli değil" şeklinde konuştu.

"SERGEN HOCA TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERİYOR"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili olarak da Aboubakar, "Her hocanın özelliği var. Sergen hoca takıma yardımcı oluyor. Takıma pozitif enerji veriyor ve bu da sonuçlara yansıyor" dedi.