16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,834
  • 6,4123
  • 281.832
  • 101429
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aboubakar Ocak'ta Beşiktaş'a imza atabilir

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak sakatlık problemi nedeniyle transferinden vazgeçilen Vincent Aboubakar hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.
 
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri arasında yer almayan Aboubakar, 19 Ekim'de oynanacak kupa maçında da kadroya alınmazsa devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 
2021 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın 50 milyon euroluk fesih maddesi de bulunuyor.
 

(Fanatik)

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA