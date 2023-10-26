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  • Aboubakar rekorun peşinde! 2 gol ile tarihe geçecek
Spor

Aboubakar rekorun peşinde! 2 gol ile tarihe geçecek

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, bu akşam Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt karşılaşmasına rekor için çıkacak. Yıldız santrafor iki gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu geçip, Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu olacak.

26 Ekim 2023 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Aboubakar rekorun peşinde! 2 gol ile tarihe geçecek
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Bu sezon attığı gollerle Siyah-Beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 25 yıllık rekoru kırabilir. Bu akşam tüm gözler Kamerunlu futbolcuda olacak...

AVRUPA ARENASINDA 239. RANDEVU

Beşiktaş, Bodo maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 239. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 238 müsabakada SiyahBeyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 353 gol gördü.

BURAK HOCANIN İLK SINAVI

Aralık ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında olacak Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. Ligde iç sahada İstanbulspor'u mağlup eden, deplasmanda ise Galatasaray'a kaybeden 38 yaşındaki antrenör, Norveç'te kazanarak hem camianın üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmak istiyor.

ABOUBAKAR'IN HEDEFİ REKOR...

Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek. Beşiktaş formasıyla 2 sezon Avrupa kupalarında boy gösteren Aboubakar, uluslararası organizasyonlarda 17 maçta görev aldı ve Oktay Derelioğlu'nun rekoruna kısa sürede yaklaştı. Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 gol kaydetti. Kara Kartal'la ilk Avrupa macerasını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşayan Kamerunlu futbolcu, bu organizasyonda 3 kez fileleri havalandırdı. Aboubakar, aynı sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Siyah-Beyazlı ekipte 3 gol daha atarak 2016-2017 sezonunda 6 gole imza attı.

SON GOLÜ 98'DE ATTI

Kamerunlu futbolcunun Avrupa Kupaları'nda en fazla rakip fileleri havalandırdığı dönem ise bu sezon oldu. Konferans Ligi elemelerinde 5, grup maçlarında da 2 gol atan Aboubakar, toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağa yükseldi. Oktay Derelioğlu Avrupa'daki son golünü 5 Kasım 1998'de atmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergileyen Aboubakar, yarınki Bodo/ Glimt maçında goller bulması halinde bir başka Norveç ekibi karşısında Oktay Derelioğlu'nun rekorunu kıracak.

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