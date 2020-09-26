Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:23 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 13:37

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar’ın transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz."

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Aboubakar" ifadelerine yer verildi.

Kamerunlu golcü ise transferiyle ilgili olarak paylaşılan videoda şu açıklamaları yaptı:

"Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutluyum. Burası Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye Şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutmam. Unutamam, çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a döndüm."