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Spor

Aboubakar Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek

Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek. Törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek olan siyah-beyazlı futbolcu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 16:33 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:33
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Annesinin cenaze törenine katılmak için 28 Aralık Pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecek Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek Aboubakar, annesinin 3 Ocak Pazar günü düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'a dönecek.

Aboubakar, Beşiktaş'ın 15. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor ve 16. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçlarda takımındaki yerini alamayacak.

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