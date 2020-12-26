Aboubakar Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek

AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:33 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:33

Annesinin cenaze törenine katılmak için 28 Aralık Pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecek Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek Aboubakar, annesinin 3 Ocak Pazar günü düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'a dönecek.

Aboubakar, Beşiktaş'ın 15. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor ve 16. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçlarda takımındaki yerini alamayacak.