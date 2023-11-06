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Spor

Aboubakar takımla çalışmalara başladı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar bugün yapılan antrenmanda takım arkadaşlarına katıldı.

6 Kasım 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Aboubakar takımla çalışmalara başladı
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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar 11 gol, 3 asist ile takımın gol yükünü sırtlayan isim oldu. Ayrıca Kamerunlu oyuncu 1439 dakika oyunda kaldı.

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