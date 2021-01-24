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  • Aboubakar'dan Ersin Destanoğlu'na övgüler: Avrupa takımları onu bekliyor
Spor

Aboubakar'dan Ersin Destanoğlu'na övgüler: Avrupa takımları onu bekliyor

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından konuştu.

24 Ocak 2021 Pazar 22:59 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 22:59
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için konuşan Aboubakar, "Hayat hızlı geçiyor. Daha önünde uzun bir kariyer var. Bu maçta çok iyiydi, böyle devam ederse parlak bir kariyeri olur. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Umarım böyle devam eder. Ersin, Sergen Hoca'nın güvenini kazandı. Böyle devam ederse Milli Takım ve daha büyük Avrupa takımları onu bekliyor." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK"

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu kaydeden Kamerunlu golcü, "Şampiyonluğu konuşmak için erken. Daha 20 maç var. Oldukça zor bir maç oynadık. Haftada iki maç oynamak çok zor ve toparlanma süremiz çok az. Tek amacımız bu 20 maçı iyi geçirmek ve şampiyon olmak. Beşiktaş camiasındaki herkesi mutlu etmek zorundayız. Göztepe maçında ortaya bir karakter koyduk ve kazandık. Maçın adamı Ersin Destanoğlu'ydu." dedi.

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