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Spor

Aboubakar'ın Afrika Kupası macerası başlamadan bitti

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta kadro dışı kalarak neye uğradığını şaşıran Vincent Aboubakar, şimdi de milli takım kampında sakatlanarak Afrika Kupası umutlarını kaybetti.

13 Ocak 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Aboubakar'ın Afrika Kupası macerası başlamadan bitti
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için teklif beklenen Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

Kamerun basınından CFoot'un haberine göre; Afrika Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Kamerun Milli Takımı'nın akşam antrenmanında Vincent Aboubakar bir sakatlık yaşadı.

Haberde, Aboubakar'ın sakatlığının ciddi bir boyutta olduğuna yer verilirken, yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı başlamadan kapattığı belirtildi.

GREMIO İLGİLENİYORDU

Öte yandan Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.

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