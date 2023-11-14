Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a sert cevap!

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor.

Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Instagram hesabından Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki sözleri için çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"İYİ OYUNCU OLMANIZ SİZİ İYİ HOCA YAPMAZ"

Yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ı etiketleyen Demirel, "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, röportajında, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.