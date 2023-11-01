Aboubakar'ın yokluğunda gözler Cenk Tosun'da

Süper Lig'in 10. haftasında eksiklerine rağmen iç sahada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek nefes alan Beşiktaş'ta gözler, Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadeleye çevrilmiş durumda.

ABOUBAKAR ATEŞLER İÇİNDE

Hastanede tedavisi süren Kamerunlu oyuncunun ilaçlara karşı zayıf reaksiyon verdiği belirtiliyor. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Aboubakar'ın, tedavi sürecinin uzaması halinde Antalyaspor deplasmanında da Cenk Tosun'un hücum hattında gol yükünü sırtlayan isim olması bekleniyor.

CENK TOSUN GÖREVE HAZIR

Beşiktaş formasıyla önceki akşam Gaziantep filelerini sarsarak 2-0'lık zafere katkı sağlayan Cenk Tosun, hem bu sezon ligdeki ilk golünü attı hem de galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Bir topu da direkten dönen Cenk, maçın ardından, "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Eksik arkadaşlar çoktu. İstediğimizi almasını bildik. Bu galibiyeti iyi ve kötü günde arkamızda duran taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında farklı duygular ile oynadık. Saha içinde duygu yoğunluğu hakimdi. Seri yakalayıp devam edeceğiz. Böyle kritik maçta kazanmak, kazanırken gol atmak mutluluk verici. Kelimelerle ifade edilemez" dedi. Cenk Tosun bu golüyle de 2007/2008 sezonunun bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Süper Lig'de oynayan 32 takıma gol atarak en fazla takıma gol atan futbolcu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Cenk Tosun, ilk golünün sevincini yaşarken iki de asist yaptı.