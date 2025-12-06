İSTANBUL 20°C / 12°C
Abu Dabi'de pole pozisyonu Verstappen'in

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dabi Grand Prix'si sıralama turlarında 1.22.207'lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 18:50
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

