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Spor

Acerbii PSG taraftarını tehdit etti

Inter'de forma giyen savunma oyuncusu Acerbi, kendisiyle dalga geçen Paris Saint-Germain taraftarına tehditler savurdu.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Acerbii PSG taraftarını tehdit etti
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Francesco Acerbi, Şampiyonlar Ligi finalinde Bradley Barcola ile girdiği düello sonrası Paris Saint-Germain taraftarının alaylarına kızdı.

Acerbi, Seattle'da düzenlenen bir taraftar buluşmasında PSG'li bir taraftarla tartışma yaşadı. PSG forması giyen bir taraftar, Inter'in deneyimli savunmacısına yaklaştı ve Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan 5-0'lık mağlubiyeti ima edip Barcola'yı överek Acerbi'yi tiye aldı. Bu alay, maçta Barcola'nın Acerbi'yi çalımladığı anlara gönderme niteliğindeydi.

Acerbi kendisiyle alay eden PSG taraftarını sert bir şekilde uyardı: "Ciddiyim, benimle dalga geçilmesinden hoşlanmam. Eğer 'Acerbi-Barcola' dersen, bu kabul edilemez. Ben deli biriyim. Seni fena halde döverim."

37 yaşındaki oyuncu, PSG karşısında alınan ağır yenilgi ve Barcola'ya karşı zor anlar yaşadığı pozisyonların kendisine hatırlatılmasından açıkça rahatsız oldu.

Acerbi'nin bu olayı, kısa süre önce İtalya'nın görevden alınan teknik direktörü Luciano Spalletti ile yaşadığı tartışmanın ardından geldi. Acerbi, Dünya Kupası eleme maçları için yapılan son çağrıyı reddetmiş ve Spalletti'yi saygısızlıkla suçlamıştı. Bu gerginlikler, Spalletti'nin görevden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Acerbi ve Inter, Kulüpler Dünya Kupası'nda Urawa Red Diamonds ve River Plate ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, bu tatsız olayın turnuvaya gölge düşürmesini istemiyor.

  • Francesco Acerbi
  • Bradley Barcola
  • Paris Saint-Germain

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