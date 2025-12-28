İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Achraf Hakimi'den Kylian Mbappe itirafı

PSG ve Fas Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Fas'a olan ilgisinden bahsetti.

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Achraf Hakimi'den Kylian Mbappe itirafı
PSG ve Fas Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Kylian Mbappe'nin Fas'a duyduğu sempatiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce Real Madrid ve Fransa Milli Takımı forması giyen Kylian Mbappe, Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'ın Mali ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Mbappe'nin, üzerinde Achraf Hakimi'nin soyadının yer aldığı Fas Milli Takımı formasını giymesi büyük ilgi çekmişti. İki futbolcu, PSG'de birlikte forma giymişti.

"FAS'I VE YEMEKLERİMİZİ SEVİYOR"

Basın toplantısında konuşan Hakimi, Mbappe'nin Fas'a olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

"Mbappe'yi burada, Fas'ta görmek harikaydı. Ülkemizi çok seviyor. Fas'ı seviyor, yemeklerimizi de seviyor. Onu böyle görmek beni çok mutlu etti."

"AFRİKA KUPASI'NI KAZANABİLİRİZ"

Hakimi, Fransız yıldızın turnuva hakkındaki görüşünü de paylaştı:

"Performansımızı çok beğendi ve Afrika Uluslar Kupası'nı kesinlikle kazanabileceğimizi söyledi."

