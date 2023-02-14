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Spor

Acı haberi THF duyurdu! Milli oyuncu Cemal Kütahya ve oğlu depremde vefat etti

THF, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hentbol A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA14 Şubat 2023 Salı 00:23 - Güncelleme:
Acı haberi THF duyurdu! Milli oyuncu Cemal Kütahya ve oğlu depremde vefat etti
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." paylaşımı yapıldı.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, "Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız." denildi.

THF Başkanı Uğur Kılıç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kütahya, koca yürekli adam, milli takımımızın kaptanı, sizi dört gözle bekledik. Sen oğlunu kucakladın, cennete yürüdünüz. Çok üzgünüm çok. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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