İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,833
  • EURO
    20,1465
  • ALTIN
    1135.92
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acı haberi Yılmaz Vural duyurdu! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
Spor

Acı haberi Yılmaz Vural duyurdu! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, hayatını kaybetti.

7 Şubat 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
Acı haberi Yılmaz Vural duyurdu! Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Show TV'de katıldığı canlı yayında Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vural, "Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun." dedi.

Ahmet Eyüp Türkaslan 28 yaşında hayata veda etti.

Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için bir paylaşım yaptı. Yeni Malatyaspor'un paylaşımı şu şekilde;

Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.