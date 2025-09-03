İSTANBUL 31°C / 22°C
3 Eylül 2025 Çarşamba
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Alexander Djiku için açıklama Gana Futbol Federasyonu'ndan geldi. Fenerbahçe ve Spartak Moskova'nın transferi için anlaşma sağladığı Alexander Djiku, sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti. İşte detaylar...

3 Eylül 2025 Çarşamba 17:14
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun satışı için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO

İki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Alexander Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılan Alexander Djiku için açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğu ve milli takıma cuma günü katılacağı belirtildi.

31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı.

