İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0255
  • EURO
    46,9155
  • ALTIN
    4240.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Açıklama geldi! Fenerbahçe, Ali Koç iddialarını yalanladı
Spor

Açıklama geldi! Fenerbahçe, Ali Koç iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Ali Koç'un Kuzey Makedonya'da kulüp satın aldığı iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 17:35 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Fenerbahçe, Ali Koç iddialarını yalanladı
ABONE OL

Fenerbahçe, başkan Ali Koç için çıkan iddiaları yalanladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Makedonya'da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Detaylar birazdan...

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.